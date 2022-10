Acheter-Louer.fr : en perte de 863 kE au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Acheter-Louer.fr améliore son chiffre d'affaires qui s'établit à près de 2 ME, en croissance de 10% par rapport au 1er semestre 2021. Cette amélioration est portée par l'intégration de la société Allo Data avec un chiffre d'affaires de 107 kE et la progression de l'activité Digitale (+10%).

L'Ebitda demeure positif à 42 kE sur le 1er semestre (870 kE au 1er semestre 2021). Le résultat d'exploitation s'inscrit à -833 kE (-6 kE en 2021), et reflète l'accélération des développements du Groupe.

La comptabilisation d'une charge financière exceptionnelle purement technique de 270 ME liée au mécanisme de compensation du contrat de financement signé avec World Tech Financing LTD pénalise significativement le résultat financier et par voie de conséquence le résultat net du Groupe. Les conversions des Oceane durant ont eu pour conséquence la comptabilisation d'une perte financière technique de l'ordre de 270 ME. Cette perte correspond à la création additionnelle de nouvelles actions comme prévu dans le contrat d'émission des Oceane lorsque que le cours de bourse est inférieur au nominal lors de la conversion.

Cette charge financière, purement technique, n'a entraîné aucune sortie de trésorerie pour le Groupe, et a été intégralement financée en titres Acheter-Louer.fr. Par ailleurs, les nouvelles conversions d'Oceane opérées post-clôture génèreront également une perte financière conséquente. Il sera proposé aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'imputer ces pertes techniques sur le capital social par voie de réduction de celui-ci.

Retraité de cette charge financière technique, le résultat net du Groupe du 1er semestre s'inscrit dans la continuité du résultat d'exploitation à -863 kE (-13 kE l'an passé).

Au 30 juin 2022, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 292 kE, montant résultant du BFR lié à l'allongement du délai de paiement des professionnels de l'immobilier, dont l'activité et la trésorerie se trouvent affectées par les difficultés de financement des particuliers acquéreurs de biens immobiliers. Ainsi, l'endettement net se porte à 4,7 ME pour 9,2 ME de capitaux propres.

Perspectives

Acheter-Louer.fr va poursuivre le déploiement de sa stratégie digitale, data et le développement de son offre de services au travers de ses différentes activités.

le groupe Acheter-Louer.fr qui détient 25% du capital de la société Adomos, va pouvoir accompagner le déploiement de la première plateforme automatisée permettant l'achat en ligne de l'investissement immobilier, ainsi que la création et à la commercialisation de NFT immobiliers. Les revenus de ces récentes prises de participation, des partenariats commerciaux et des synergies commerciales mises en place avec ces sociétés devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires sur le second semestre et l'année 2023.

Le groupe reste attentif à toute opportunité de croissance externe notamment sur des sociétés plus matures afin d'optimiser à plus court terme la rentabilité de ces opérations.