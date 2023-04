Acheter-Louer.fr décale la publication de ses comptes annuels

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr annonce un décalage de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier 2022, initialement prévue le 28 avril.

"L'importance et la complexité du traitement des opérations de conversions d'Oceane intervenues au cours de l'exercice écoulé ont entraîné des diligences comptables complémentaires ayant allongé le délai de finalisation des états financiers", explique l'entreprise.

Le nouveau calendrier de publication est le suivant :

- 5 mai 2023 : Publication des comptes sociaux, comptes consolidés et tableau des flux de trésorerie.

- 26 mai 2023 au plus tard : Publication du rapport financier 2022 comprenant les annexes, le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le Gouvernement et le rapport du CAC.