Acheter-Louer.fr : début des opérations de regroupement des actions

(Boursier.com) — Acheter -Louer.fr annonce aujourd'hui la mise en oeuvre du regroupement de ses actions par échange d'une action nouvelle à émettre contre trente actions anciennes. La valeur nominale de l'action Acheter-Louer.fr sera augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et passera de 0,01 euro à 0,30 euro.

Le regroupement d'actions a débuté aujourd'hui conformément aux termes de l'avis de regroupement d'actions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) no146 du 6 décembre 2021.

Les actions Acheter-Louer.fr anciennes (code ISIN : FR0010493510) seront radiées du marché Euronext Growth le 21 janvier 2022 et les actions nouvelles provenant du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth (code ISIN : FR00140072P8) à compter du 24 janvier 2022, premier jour de cotation. Le code mnémonique (ALALO) restera inchangé.

-Chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement, par son intermédiaire financier, une (1) action nouvelle pour trente (30) actions anciennes détenues. Les actionnaires détenant un nombre d'actions multiple de 30 n'auront donc aucune démarche à effectuer.

-Les actionnaires qui ne détiennent pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions existantes formant rompus jusqu'au 21 janvier 2022 inclus, afin d'obtenir un nombre d'actions multiple de 30. Passé ce délai, les actionnaires qui n'auraient pu obtenir un nombre d'actions multiple de 30 seront automatiquement indemnisés de leurs rompus par leur intermédiaire financier dans un délai de 30 jours à compter du 26 janvier 2022.

Le Groupe rappelle que la faculté d'exercice ou de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital est suspendue jusqu'au 26 janvier 2022.

Ce regroupement entend réduire la volatilité du cours de l'action Acheter-Louer.fr, favoriser sa stabilisation et mieux refléter les perspectives de développement du Groupe. Cette opération va permettre à Acheter-Louer.fr de poursuivre sa stratégie de développement alliant croissance organique et prises de participation ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.