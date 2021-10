Acheter-Louer.fr : crée ALFR Opportunity Invest, sa société d'investissement

(Boursier.com) — Acheter -Louer.fr crée ALFR Opportunity Invest, une société d'investissement qui sera une filiale à 100% du Groupe. Elle sera dédiée à l'accélération du plan de croissance d'Acheter-Louer.fr avec pour objectif le triplement de l'activité du Groupe à 3 ans.

Conformément à la stratégie du Groupe, cette filiale d'investissement procédera à des prises de participation stratégiques notamment dans le digital, la data ainsi que dans le secteur de la PropTech, afin de compléter, renforcer les expertises et positions d'Acheter-Louer.fr. Cette filiale d'investissement sera dotée de 70% des fonds liés au financement mis en place avec World Tech Financing Ltd afin de prendre des positions au capital de sociétés avec lesquelles Acheter-Louer.fr pourra mettre en oeuvre des synergies technologiques et commerciales. Cette nouvelle filiale aura pour objectif la mise en place de synergies, le développement de ventes croisées auprès des clients et prospects du Groupe ainsi que le renforcement de l'audience directe/indirecte du site et application mobile d'Acheter-Louer.fr et des bases de données.

Ce véhicule d'investissement va permettre au groupe Acheter-Louer.fr de compléter sa gamme d'expertises, de renforcer son offre de services digitalisés et de développer son audience auprès de cibles qualifiées afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

Un comité consultatif d'investissement, constitué d'acteurs du digital, de l'Intelligence Artificielle (IA) et du monde économique et financier, sera prochainement mis en place afin d'apporter un regard d'experts et accompagner le Groupe dans ses prises de participation.

Rappelons encore que la Proptech regroupe tous les acteurs économiques cherchant à repenser, révolutionner et améliorer -à l'aide des nouvelles technologies- les services et produits du secteur de l'immobilier et du bâtiment, dans le but de répondre aux usages et aux attentes des clients et consommateurs. En France, plus de 400 startups se sont créées autour de différents métiers/domaines de l'immobilier : finance, investissement, transactions, design, construction... Ces nouvelles sociétés à vision novatrice proposent des solutions innovantes dans un marché de l'immobilier en mal de productivité.