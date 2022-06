Acheter-Louer.fr conclut un partenariat avec Pocketimmo

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr a conclu un partenariat en vue de synergies commerciales avec la startup Pocketimmo, 1ère application de Matching immobilier fonctionnant sur le principe des sites de rencontre. Pocketimmo a été créée par Thierry Hazan et Johan Perez, l'un expert en création et développement d'entreprises technologiques, et l'autre, entrepreneur dans la PropTech issu d'un parcours international. Ils ont décidé d'investir dans l'immobilier et l'innovation afin de fournir une solution disruptive adaptée aux nouvelles évolutions du marché.

Pocketimmo est le Tinder de l'immobilier, une plateforme qui géolocalise les appartements correspondant aux critères de recherche des utilisateurs pour les présenter dans un espace convivial et ergonomique. Cette réelle révolution de la rencontre entre les professionnels de l'immobilier et les acquéreurs par le biais d'une application moderne et innovante, permet d'allier performance, visibilité et simplicité, sans utilisation de data et sans publicité.

Synergie commerciales et 1er pas dans le Metaverse

Ce partenariat offre de nombreuses synergies commerciales avec Acheter-Louer.fr qui pourra bénéficier de la visibilité supplémentaire offerte par le site/ l'application de Pocketimmo dont l'objectif est d'atteindre le million d'utilisateurs dès la fin 2023 et 4 millions à fin 2024. Par ailleurs, le Groupe commercialisera l'application auprès de ses agences clientes, ainsi que la nouvelle offre Metaverse Immobilière de Pocketimmo proposant aux professionnels de leur créer une "Agence Virtuelle". Celle-ci aura la particularité de relier virtuel et réel avec un flashcode présent dans l'agence virtuelle qui permettra d'accéder aux annonces des professionnels directement sur l'application Pocketimmo.

En contrepartie, Pocketimmo disposera d'une enveloppe data-media lui permettant de profiter de la base des 10 millions d'intentionnistes immobilier d'Acheter-Louer.fr afin d'augmenter les téléchargements de l'application.

Avec ce nouveau partenariat, Acheter-Louer.fr renforce son positionnement dans les PropTech et s'initie au web 3.0, un secteur en plein développement qui offre de belles perspectives pour le monde immobilier.