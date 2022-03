Acheter-Louer.fr annonce l'émission d'une 2ème tranche d'OCEANE pour un montant total de 1,7 ME

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce avoir signé un avenant au contrat de financement par OCEANE lui permettant de limiter le montant des tranches d'émission à 1 million d'euros (contre 4 millions initialement prévus au contrat) et lui offrant ainsi plus de flexibilité.

Par ailleurs, le groupe annonce l'émission d'une 2ème tranche d'OCEANE pour un montant total d'1,7 ME afin d'accompagner son développement et sa stratégie de prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech au travers de sa filiale d'investissement d'ALFR Opportunity Invest.