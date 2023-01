Acheter-Louer.fr : AG en vue d'une réduction de capital

(Boursier.com) — Afin d'améliorer sa situation bilancielle et de la rendre plus cohérente avec la taille de l'entreprise, et de diminuer significativement la valeur nominale des actions Acheter-Louer.fr afin de réduire au maximum le risque de constatation de nouvelles pertes financières à l'occasion de prochaines conversions d'OC, le Directoire convoque ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le 6 mars 2023 à l'effet notamment :

1) de décider une réduction de capital social motivée par des pertes (pertes financières sur la période du 01/01/2022 au 04/01/2023) d'un montant nominal de 43.222.056.620,127 euros par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action qui serait ramenée de 1.456,12 euros à 0,427 euro ;

2) de décider une réduction de capital social non motivée par des pertes d'un montant de 12.639.773,292 euros par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action qui serait ramenée de 0,427 euro à 0,0013 euro.

A l'issue de ces réductions de capital, le capital social s'élèverait à 38.599,26 euros, divisé en 29.691.739 actions de 0,0013 euro de valeur nominale.

Modalités d'apurement des pertes financières liées aux conversions d'OC

Il est précisé que le solde des OCEANE en circulation s'élève à 336, d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune. Le solde des BSA attachés aux OCEANE émises s'élève à 46.700.206 BSA. Le solde des OCABSOC est à ce jour de 690.000 OCABSOC d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Tant que le cours de l'action sera supérieur à la valeur nominale unitaire de l'action, telle que réduite à 0,0013 euro le cas échéant, aucune indemnité ne sera due aux titulaires d'OC en cas de conversion et donc aucune nouvelle perte financière ne sera générée à cette occasion.