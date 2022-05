Acheter-Louer.fr : Acquisition de la PropTech ALLODATA

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de la start-up ALLODATA avec une prise de participation de 63% du capital ce jour et le solde de 37% avant la fin de l'année. Le financement de cette 1ère phase sera entièrement couvert par les liquidités du Groupe mais le solde pourra être réglé en actions Acheter-Louer.fr.

ALLODATA, acteur de la PropTech fondé par Antoine Lejeune, propose une solution innovante à destination des agents et mandataires immobiliers afin de leur faciliter la recherche de nouveaux mandats. La start-up a ainsi développé une solution unique sur le marché au travers de sa plateforme et de son application de marketing digital Allô Mandat.

Lancée en 2017, Allô Mandat a rencontré un rapide succès auprès des agents et mandataires immobiliers grâce à la technologie DVM (Direct Voice Mail) et à la pige immobilière informatisée qui leur permet d'automatiser leur prospection tout en leur assurant une démarche personnalisée et non intrusive auprès des vendeurs particuliers. Allô Mandat apporte ainsi une réponse efficace à la principale préoccupation des professionnels de l'immobilier : la rentrée de mandats.

Basée sur une pige immobilière exhaustive et intuitive, la solution unique Allô Mandat, permet de déposer automatiquement un message préenregistré sur le répondeur des particuliers ayant diffusé une annonce sur internet. Ce principe est également décliné avec l'envoi de SMS personnalisés. Ces solutions sont proposées aux agents immobiliers selon un principe d'exclusivité géographique qui les préserve de la concurrence. Cette approche permet d'avoir un réel impact afin de transformer le prospect en nouveau mandat tout en faisant gagner un temps précieux aux professionnels de l'immobilier.

ALLODATA bénéficie d'un environnement particulièrement favorable, marqué par la multiplication des agents indépendants et par la digitalisation accélérée d'une profession plus que jamais en demande de solutions innovantes. Dans ce contexte, ALLODATA est toujours parvenu, depuis sa création, à associer croissance et rentabilité.

Grâce à cette acquisition Acheter-Louer.fr renforce son offre de services digitaux et innovants auprès des professionnels de l'immobilier. La start-up ALLODATA va, pour sa part, pouvoir accélérer son développement en accédant à la clientèle historique d'Acheter-Louer.fr, notamment les grands réseaux d'agences, et étendre le champ d'action de ses solutions grâce à l'accès aux 10 millions de datas immobilières du Groupe.