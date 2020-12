Acheter-Louer : décision attendue le 16 décembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lors de l'audience de référé d'heure à heure qui s'est déroulée hier devant Madame la Présidente du Tribunal de commerce d'Évry, les parties ont présenté leurs arguments sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer en urgence une assemblée générale mixte des actionnaires d'Acheter-Louer soutenue par les concertistes déclarés autour de Monsieur Abdel-Rahman Beydoun et de Yeeld SAS. Acheter-Louer.fr "n'a pas manqué de s'opposer fermement à cette demande qu'elle considère irrecevable et totalement infondée, contraire à l'intérêt de la société et celui de ses actionnaires".

Madame la Présidente du Tribunal de commerce d'Évry a indiqué qu'elle rendrait sa décision le 16 décembre prochain, précise Acheter-Louer, qui "ne manquera pas d'en informer le marché et ses actionnaires".