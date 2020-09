Acheter-louer : co-producteur de trois émissions diffusées sur Radio Immo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-louer, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, et Expression, le magazine d'information des professionnels de l'immobilier du Groupe, deviennent co-producteurs de trois émissions diffusées sur RADIO IMMO, première webradio dédiée à l'information immobilière éditée par le groupe WEBRADIOS EDITIONS.

RADIO IMMO est un média incontournable des décideurs de l'écosystème de l'immobilier qui totalise plus de 650.000 écoutes et téléchargements mensuels, près de 8.500 podcasts et 200 événements annuels. Partenaire de ce média ayant pour vocation d'informer les professionnels et les particuliers des actualités et des évolutions du marché, Acheter-louer.fr co-produit l'émission De l'immobilier à l'habitat, co-animée par 2 journalistes dont Fabrice Cousté.

Dédiée au grand public, l'émission partage avec les auditeurs et internautes des informations pratiques et les dernières actualités sur le secteur. Ces deux animateurs présentent également une fois par mois l'émission 'BtoB' consacrée aux professionnels de l'immobilier, 'L'immobilier dans tous ses états', co-produite par le magazine Expression, édité par la société Acheter-louer.fr. Afin de compléter ce dispositif, Expression et RADIO IMMO co-produisent trois émissions spéciales de L'immobilier dans tous ses états, animées par Sylvain Levy-Valensi, Directeur Associé co-fondateur du groupe Webradios Editions.

Afin d'être au plus près des professionnels et des particuliers, Acheter-louer.fr, Expression et RADIO IMMO installent un studio radio pour y mener des interviews vidéo lors des Congrès FNAIM, des Salon des professionnels de l'immobilier et des salons dédiés aux innovations pour les professionnels de l'immobilier le RENT Real Estate & New Tech.