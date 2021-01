Acheter-louer améliorer le design de son blog

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-louer modernise son blog pour offrir aux utilisateurs un accès simple et rapide à l'ensemble de ses articles, podcasts et magazines dédiés à l'immobilier. Dans un souci constant de faciliter la recherche et l'accès à l'information immobilière à tous, Acheter-louer.fr a développé un blog ergonomique offrant un plus grand confort de navigation. Désormais responsive, son interface s'adapte à tous les appareils : desktop, tablettes, smartphones, etc. Les pages s'ajustent, se redimensionnent selon la résolution de l'écran et le support utilisé. Plus actuel et plus complet, le nouveau design du blog Acheter-louer.fr permet aux internautes de découvrir en quelques clics un ensemble de contenus dédiés à l'immobilier et à l'habitat. Partenaire de Radio-immo, l'ensemble des émissions co-produites par le Groupe Acheter-louer.fr, De l'immobilier à l'habitat et L'immobilier dans tous ses états, sont également accessibles depuis le blog.

En améliorant le design de son blog, le groupe Acheter-Louer.fr poursuit le déploiement de sa stratégie digitale tout en renforçant sa visibilité et sa notoriété auprès des professionnels et des particuliers.