Acheter-Louer : accord de financement obligataire sous forme d'OCEANE d'un montant maximal de 62 ME

Acheter-Louer : accord de financement obligataire sous forme d'OCEANE d'un montant maximal de 62 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ACHETER -LOUER.FR annonce la mise en place d'un financement obligataire flexible avec le fonds WORLD TECH FINANCING LTD, par émission réservée de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription attachés pour un montant nominal maximal de 62 ME sur 18 mois, sous réserve de l'approbation d'une résolution dédiée à cette émission par la prochaine assemblée générale des actionnaires d'ACHETER-LOUER.FR.

"Nous sommes très heureux d'avoir concrétisé cette opportunité de renforcement des capitaux propres de notre groupe auprès de WORLD TECH FINANCING LTD. Grâce à cet accord, et si les actionnaires convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 25 juin 2021 votent les délégations financières qui leur seront présentées, nous allons pouvoir reprendre sereinement notre stratégie de croissance externe interrompue par la crise de la Covid-19 et le contentieux avec les Concertistes qui a pu enfin trouver une solution raisonnable. Le montant total levé viendra renforcer notre structure financière et nous permettre de disposer d'une capacité financière renforcée supplémentaire pour saisir d'éventuelles opportunités de développement et croissance tant interne qu'externe" déclare Monsieur Laurent CAMPAGNOLO, Président du Directoire d'ACHETER-LOUER.FR.

L'assemblée générale des actionnaires d'ACHETER-LOUER.FR est convoquée le 25 juin 2021 à 10h30 hors la présence physique des actionnaires pour statuer notamment à titre extraordinaire sur l'émission des BEOCEANE dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Principales caractéristiques des Bons d'Emission

Les bons d'émission, d'une durée de 18 mois, obligeront leur porteur, sur demande de la Société et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions définies au contrat d'émission, à souscrire à des OCEANE, à raison de une OCEANE par Bon d'Emission exercé soit, en cas d'exercice de la totalité des 6.200 Bons d'Emission, un total de 6.200 OCEANE représentant un montant nominal maximum total d'emprunt obligataire de soixante-deux millions d'euros.

Les OCEANE pourront être souscrites par une tranche initiale de 6.000.000 d'euros suivie de quatorze tranches successives chacune d'une valeur de 4.000.000 d'euros, étant précisé que le tirage de la Tranche Initiale interviendra dans les 5 jours calendaires suivant la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

La société pourra demander le versement d'une Tranche Suivante au plus tôt à la première des dates suivantes : soit le jour de bourse suivant la conversion ou le remboursement de toutes les OCEANE émises dans le cadre d'une tranche précédente, soit après quarante jours de bourse suivant le tirage de la Tranche Initiale ou après vingt jours de bourse suivant le tirage de chaque Tranche Suivante.

Les Bons d'Emission seront attribués gratuitement au fonds WORLD TECH FINANCING LTD, au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription des actionnaires sera supprimé.

Il est précisé que WORLD TECH FINANCING LTD aura la possibilité de solliciter le tirage d'un nombre maximum de quatre Tranches Suivantes au cours du programme de financement.

Les Bons d'Emission ne pourront pas être cédés par leur porteur sans l'accord préalable de la société à l'exception de transferts réalisés au profit d'un ou plusieurs affiliés de WORLD TECH FINANCING LTD, tels que définis dans le contrat d'émission des Bons d'Emission.

Les Bons d'Emission ne feront pas par ailleurs l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth et ne seront par conséquent pas cotés.

Principales caractéristiques des OCEANE

Les OCEANE auront une valeur nominale de 10.000 euros chacune et seront souscrites au pair.

Elles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivée à échéance, les OCEANE devront être converties par leur porteur en actions Acheter Louer. Elles devront toutefois être remboursées en cas de survenance d'un cas de défaut.

Les OCEANE pourront être converties en actions Acheter Louer à la demande de leur porteur, à tout moment.