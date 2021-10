Ace Capital Partners annonce la clôture finale de son fonds de cybersécurité et de confiance numérique

(Boursier.com) — Ace Capital Partners, société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs des industries et des technologies sensibles, a achevé la levée de son fonds de cybersécurité et de confiance numérique d'une taille totale de 175 millions d'euros dépassant son objectif initial de 150 millions d'euros ce qui en fait le plus grand fonds dédié à la cybersécurité et à la confiance numérique en Europe.

Ace a construit un positionnement européen unique en matière de capital-risque et de capital de croissance investissant dans la cybersécurité. La société de gestion intervient comme investisseur lead dans des entreprises européennes de taille moyenne développant des technologies de rupture et ayant le potentiel de devenir des leaders mondiaux sur leurs marchés...