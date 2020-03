AccorInvest acquiert Orbis

(Boursier.com) — AccorInvest acquiert le groupe hôtelier polonais Orbis en date du 11 mars. Fin 2019, AccorInvest avait annoncé l'acquisition de 85,8% des parts du Groupe Orbis, détenues par Accor. A l'issue de l'offre publique d'achat lancée par AccorInvest le 5 février, le Groupe détient désormais 98,6%.

Le groupe polonais Orbis est présent dans 6 pays d'Europe de l'Est -Pologne, Hongrie, République Tchèque, Slovénie, Roumanie et Lituanie- et compte 73 hôtels dont 4 hôtels de luxe, 34 hôtels en milieu de gamme et 35 hôtels en gamme économique, sous les marques Sofitel, Ibis, Novotel et Mercure.

Grâce à cette acquisition, le portefeuille d'AccorInvest comptabilise désormais plus de 900 hôtels et 135.000 chambres, dont une majorité située dans les capitales européennes.

Nous sommes ravis d'intégrer le Groupe Orbis. Son expertise dans les secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie, en ligne avec notre ambition de poursuivre notre déploiement sur les segments économique et milieu de gamme en Europe, s'inscrit pleinement dans notre stratégie. Cette acquisition vient consolider notre maillage territorial et de gamme, et je suis convaincu que cette collaboration sera un succès tant pour Orbis que pour AccorInvest , déclare John Ozinga, Directeur Général d'AccorInvest.

En incluant les hôtels du Groupe Orbis dans le portefeuille de la société, AccorInvest confirme sa position de leader hôtelier en Europe avec un parc à 90% européen et sur les segments économique et milieu de gamme. A terme, AccorInvest souhaite acquérir la totalité des parts d'Orbis.