AccorHôtels : quelle politique de retour aux actionnaires ?

(Boursier.com) — AccorHôtels a publié des comptes 2019 laissant apparaître un résultat net, part du groupe, de 464 millions d'euros contre 2,233 milliards d'euros en 2018 qui enregistrait la cession de 65% du capital d'AccorInvest. Le taux d'occupation est de 69,3% et le RevPAR du Groupe affiche une progression globale de 1,7% au cours de l'exercice, à 64 euros.

Le free cash-flow récurrent du Groupe atteint 434 millions d'euros au 31 décembre 2019, traduisant un taux de "cash conversion" de 77%. La dette nette du groupe s'établit à 1,333 MdE au 31 décembre 2019, en augmentation de 180 ME par rapport au 31 décembre 2018.

1,05 euro de dividende par action

Sur la base des résultats de 2019, et sur recommandation du Conseil d'Administration, Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le paiement d'un dividende de 1,05 euro par action.

Le dividende est assorti d'une option de paiement à 100% en numéraire ou à 100% en actions avec une décote de 5%.

Rachat d'actions

En outre, venant s'ajouter au programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros déjà lancé le 20 janvier 2020, deux nouveaux programmes de rachat d'actions seront lancés pour 300 ME en 2020 et 400 ME en 2021.

Au-delà, le groupe AccorHôtels assure envisager maintenir une politique de retour aux actionnaires en plus de sa politique de distribution de dividendes ordinaires.