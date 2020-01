Accord de partenariat entre LDLC et l'OL dans l'eSport

(Boursier.com) — LDLC EVENT, opérateur pour le Groupe LDLC de la TEAM LDLC et l'Olympique Lyonnais annoncent leur partenariat esport. La Team LDLC aux nombreux titres nationaux et internationaux (actuelle Championne de France sur League of Legends et Championne du monde sur WRC), s'associe aujourd'hui à la team OL eSports. L'association d'OL Groupe et du Groupe LDLC, deux sociétés lyonnaises cotées, a pour objectif de renforcer le leadership de l'équipe sur la scène esport française et internationale.

Le rapprochement entre l'Olympique Lyonnais et Groupe LDLC, deux marques de référence déjà associées autour de l'équipe LDLC ASVEL, démontre un réel engagement stratégique inédit pour l'esport français et dotera la nouvelle équipe d'atouts majeurs.

OL Groupe apportera notamment son savoir-faire commercial pour le développement des partenariats et de la performance de l'équipe ainsi que le relais de l'actualité esport au plus grand nombre via ses médias club.

Ce partenariat se matérialise par le changement immédiat de l'appellation de l'équipe qui devient "LDLC OL".

OUVERTURE PROCHAINE D'UN CENTRE ESPORT À LYON

L'équipe esport professionnelle LDLC OL, impliquée dans les jeux FIFA, League Of Legends, Counter Strike, Fortnite, WRC et d'autres disciplines à venir, évoluera dès le premier trimestre 2020 dans un nouveau centre esport à Lyon. Le lieu accueillera également le centre de formation de l'équipe en partenariat avec la Tony Parker Adéquat Academy.

L'équipe ambitionne par cette initiative sans précédent en France, de développer des offres de pratique d'esport à destination de tous les publics (jeunes, associations, entreprises, collectivités, etc.) de la grande région Lyonnaise afin d'attirer des talents nationaux et internationaux.

Cet axe fort de développement devrait également bénéficier de la dynamique apportée par l'ouverture prochaine d'une arena de 16.000 places à proximité du Groupama Stadium, dont la conception permettra d'accueillir des compétitions esports internationales majeures.

TEAM LDLC : Créée le 16 août 2010, la TEAM LDLC est la plus ancienne équipe professionnelle de l'esport français en activité. Avec un palmarès de plus de 180 podiums nationaux et internationaux en près de 10 ans sur plus d'une douzaine de disciplines, la TEAM LDLC a formé plus d'une trentaine de joueurs professionnels internationaux actuellement en activité.