Accord de partenariat entre CIOA et la SIC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Poursuivant son développement sur le continent africain, le groupe français d'ingénierie d'affaires CIOA va mettre les technologies de construction de son BATI-FABLAB au service de la SIC, l'entreprise publique dédiée à la mise en oeuvre de la politique de logement des pouvoirs publics du Cameroun.

Selon cet accord, CIOA et la SIC vont développer une collaboration originale et pragmatique pour le financement, l'implantation d'unités industrielles de fabrication de matériaux et la réalisation de logements décents sur l'ensemble du territoire camerounais.

CIOA mettra à la disposition de la SIC son savoir-faire, ses technologies industrielles et ressources opérationnelles pour la réalisation de programmes dont il assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée.

En contrepartie de ses technologies, il percevra une redevance acquisitive s'ajoutant au montant des programmes qui lui sont confiés, jusqu'à complète couverture de leur coût, et leur transfert de propriété à la SIC.

La SIC, quant à elle, garantira à CIOA la défiscalisation de ses opérations, le foncier pour l'installation de ses moyens industriels et la réalisation des constructions, et lui fournira les garanties nécessaires en contrepartie de ses apports.

A l'étude, une 1ère unité de production d'une capacité de 2 500 logements par an de 12,5 millions d'euros, qui reviendra en pleine propriété à la SIC, au terme de la réalisation d'un programme de 3.000 logements en cours de préparation.