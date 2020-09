Accor : vive hausse

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché et de l'appétit des opérateurs pour les actifs risqués, Accor grimpe de 4,4% à 27 euros, dans les premières positions du CAC40. Malgré ce sursaut, le groupe hôtelier affiche encore un déficit de 35% depuis le premier janvier. Sur le front des analystes, Bernstein a réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 35 euros alors que Barclays a confirmé son conseil 'pondération en ligne' et son objectif de 21 euros.