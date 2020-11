Accor : vif intérêt pour le placement obligataire de 500 ME

(Boursier.com) — Accor a procédé, ce 30 novembre, à une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANE) d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt à un taux nominal annuel de 0,70% à échéance du 7 décembre 2027.

Le prix de conversion a été fixé à 48,12 euros, soit une prime de conversion de 65%.

L'émission a été 6,5x sursouscrite, démontrant un fort intérêt qui a permis une exécution rapide, et un coupon favorable.

Le succès de ce placement reflète la confiance des investisseurs dans les fondamentaux du Groupe et sa capacité à exécuter sa stratégie dans le contexte inédit que traverse l'industrie hôtelière.

En ligne avec les éléments financiers indiqués depuis le début de l'année, Accor enregistrera en 2020 un excédent brut d'exploitation négatif, avec un résultat net en perte de plus de 1 milliard d'euros. Les premiers signes tangibles de reprise sont déjà visibles en Asie et dans le Pacifique, renforcés par les annonces des premiers vaccins anti-Covid. Accor ambitionne un retour à un Excédent Brut d'Exploitation positif dès 2021, dans l'hypothèse d'une absence de troisième vague de la pandémie, et de la réouverture des frontières avant la fin du premier trimestre 2021.