Accor : 'value trap' ?

(Boursier.com) — Accor trébuche de 3% à 29,8 euros en fin de matinée sur la place parisienne. Il faut dire que Barclays a dégradé le groupe hôtelier à 'pondération en ligne', affirmant que l'action risquait de devenir un "piège à valeur" ('value trap') au cours des prochains mois. La banque voit toujours une belle opportunité à long terme sur l'action mais pense qu'elle aura du mal à remonter dans le contexte macroéconomique et géopolitique " fragile " actuel, en particulier compte tenu de la plus grande exposition au Moyen-Orient que ses pairs. Le titre est déjà quelque peu 'dé-risqué', donc le courtier ne voit pas de risque de baisse supplémentaire significatif, à moins que la situation macro ou géopolitique ne s'aggrave. Cependant, il voit un risque dans le fait que les investisseurs considèrent Accor comme " le proxy ultime de ces risques, compte tenu de sa plus forte exposition au Moyen-Orient et à l'Europe ". L'objectif est ramené de 39 à 33 euros.