Accor : une transformation saluée !

Accor : une transformation saluée !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Accor s'adjuge 1,1% à 42,1 euros, les investisseurs saluant la finalisation de la transformation du groupe hôtelier en un modèle "asset-light" suite à la cession d'Orbis pour 1,06 milliard d'euros et à l'accord de "sale & management back" du portefeuille des hôtels Mövenpick en location.

Combinés aux récentes cessions d'une participation de 5,2% dans AccorInvest et d'une participation de 5% dans Huazhu, Accor a fortement renforcé sa capacité financière et va retourner 1 milliard d'euros supplémentaires à ses actionnaires d'ici deux ans.

Outre ce retour de cash aux actionnaires, Accor compte également utiliser son trésor de guerre pour réaliser de nouvelles acquisitions ciblées. Alors que le patron de la société n'a pas caché sa volonté de poursuivre ce type d'opérations, Bryan Garnier estime la force de frappe d'Accor à au moins 1,5 MdE. Après les opérations réalisées depuis trois ans comme Atton, SBE, Mantis, Rixos ou 25 hours, qui ont permis au groupe de consolider ses positions de leader dans ses métiers en développant son offre sur le segment haut de gamme, le broker s'attend à de nouvelles transactions à l'avenir. BG est à l''achat' sur le dossier avec une 'fair value' de 51 euros.

Jefferies estime que le titre reste sous-évalué et réitère son conseil 'achat' et sa cible de 52 euros. La confirmation que l'entreprise restitue le produit aux investisseurs et se concentre sur la croissance de son coeur de métier est une "bonne nouvelle", selon le courtier.