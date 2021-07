Accor : "une reprise en bonne voie mais hétérogène selon les pays"

(Boursier.com) — Le groupe Accor est resté dans le rouge au premier semestre, avec une perte d'exploitation de 120 millions d'euros. La direction évoque cependant "une reprise en bonne voie mais hétérogène selon les pays". Le groupe a dégagé sur les 6 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 824 Millions d'euros, en baisse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt à périmètre et changes constants.

Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2021 (S1 2021) atteint 824 Millions d'euros, en baisse de 10% en données publiées et de -6% en données comparables par rapport au premier semestre 2020 (S1 2020), soit -53% par rapport au premier semestre 2019 (S1 2019). Le RevPAR est en repli de -60% par rapport au S1 2019, ce qui masque des situations très hétérogènes selon les pays. Certaines géographies ont ainsi connu une reprise d'activité notable dès le premier trimestre de l'année, tandis que d'autres ont continué à être largement impactées par les restrictions gouvernementales liées à la situation sanitaire de la Covid-19.

Les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent négativement pour -19 millions d'euros liés essentiellement à la cession des hôtels Mövenpick en location début mars 2020.

Les effets de change ont un impact négatif de -16 millions d'euros, lié essentiellement au Dollar américain (+10%) et au Real brésilien (+21%)

"Au cours du premier semestre, Accor a ouvert 121 hôtels correspondant à 15.000 chambres, soit une croissance nette de notre réseau de +1,9% au cours des 12 derniers mois. Le rythme des ouvertures a été ralenti par la situation sanitaire conduisant les propriétaires hôteliers à une certaine prudence en attendant le rebond de l'activité. Le Groupe prévoit une croissance nette du réseau dans le bas de la fourchette entre 3% et 4%" commente la direction.

A fin juin 2021, le Groupe disposait d'un parc hôtelier de 762.000 chambres (5.199 hôtels) et d'un pipeline stable de 211.000 chambres (1 203 hôtels). Au 26 juillet 2021, 93% des hôtels du Groupe sont ouverts, soit plus de 4.800 unités.