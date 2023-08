Accor : une nouvelle Directrice de la stratégie

(Boursier.com) — Accor annonce la nomination de Gilda Perez-Alvarado à la direction stratégique du Groupe. Actuellement Directrice générale de JLL Hotels & Hospitality, Gilda intégrera à compter du 1er octobre 2023 le Comité de direction de Accor. Basée à Paris, elle aura pour responsabilités la stratégie mondiale, les relations avec les propriétaires d'hôtels et les partenariats stratégiques, et rendra compte directement à Sébastien Bazin, Président-Directeur général. Ce dernier a déclaré au sujet de cette nomination : "je suis convaincu que Gilda, grâce à ses immenses compétences et à son expertise de l'hôtellerie internationale, nous aidera à réaliser tout le potentiel de la stratégie de Accor en proposant à nos clients, comme à nos propriétaires et investisseurs, des expériences hôtelières d'une qualité incomparable".