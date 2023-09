Accor : un analyste vise plus haut

(Boursier.com) — Accor reste ferme sur les 33,85 euros ce mardi en bourse de Paris, alors que la Deutsche Bank qui est à l'achat sur le groupe, a remonté son objectif de cours de 37 à 40 euros. Citigroup est aussi à l'achat sur l'hôtelier avec un objectif de 41,50 euros, tandis que le management a relevé cet été ses perspectives pour 2023, encouragé par une demande toujours soutenue à la fois dans les loisirs et le voyage d'affaires... Le groupe prévoit désormais une croissance de son revenu par chambre disponible, (RevPAR), "dans le haut de la fourchette" entre 15% et 20% ainsi qu'un Ebitda entre 930 millions d'euros et 970 millions d'euros. Il tablait auparavant sur un Ebitda entre 920 millions et 960 millions d'euros.

Le premier groupe hôtelier européen a enregistré un Ebitda de 447 millions d'euros au premier semestre. Le deuxième trimestre 2023 a enregistré une solide dynamique de l'activité dans les deux divisions du groupe. La demande hôtelière, de la part de la clientèle de loisirs comme de la clientèle d'affaires, continue d'être très bien orientée... Celle-ci se reflète dans une amélioration des taux d'occupation et une croissance soutenue des prix moyens par chambre.

Ces résultats permettent donc au groupe de revoir à la hausse son objectif annuel d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) présentés lors de sa Journée Investisseurs du 27 juin 2023.

Au cours du premier semestre 2023, Accor a ouvert 114 hôtels correspondant à 14.500 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,5% au cours des 12 derniers mois. À fin juin 2023, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 805.436 chambres (5.487 hôtels) et d'un pipeline de 217.000 chambres (1 262 hôtels). Pour l'exercice 2023, le groupe a confirmé sa prévision de croissance nette du réseau entre 2% et 3%...