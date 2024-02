Accor : UBS en renfort

(Boursier.com) — Accor repart de l'avant après sa baisse de lundi avec une action qui grimpe de près de 1% à 40,9 euros. Le groupe hôtelier bénéficie d'un soutien de poids dans la mesure où UBS a relevé à 'acheter' son opinion sur le dossier tout en portant sa cible de 40,35 à 50 euros. "Nous sommes de plus en plus convaincus que la direction restera sur le droit chemin et exécutera la stratégie annoncée en 2023", affirme la banque.

Par ailleurs, Accor serait en pourparlers avec Dubai Holding pour financer le développement de deux paquebots de croisière haut de gamme sous la marque Orient Express, rapporte le 'Financial Times', citant plusieurs personnes proches des discussions. Le financement serait d'environ 800 millions d'euros.