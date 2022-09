Accor : très bonne saison estivale confirmée pour l'hôtellerie française

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Accor cède 1,2% à 24,3 euros à Paris. Le marché de l'hôtellerie français a confirmé ses bonnes dispositions en août puisque selon les données préliminaires publiées par MKG, les RevPAR France affichent une progression de 20,3% sur le mois (vs août 2019, +39% vs août 2021), avec une baisse des taux d'occupation de 1 point mais des prix en très forte hausse par rapport à leur niveau d'avant crise (+22%). Le mois d'août est le quatrième mois consécutif avec des RevPAR supérieurs à ceux de 2019, après +21% en juillet, +4,5% en juin et +20% en mai, souligne Oddo BHF.

Sur 2022, les RevPAR en France dépassent désormais ceux de 2019, avec des taux d'occupation en baisse de 5,8 pt mais des prix moyens à +12%, portés par Paris (+5,5% vs 2019) et la Province (+5,2%), qui bénéficient respectivement du retour de la clientèle étrangère et de la forte exposition à la clientèle domestique et loisirs, toujours très résiliente particulièrement sur la période estivale, alors que l'Ile de France reste en retrait (-11,6%).

Les performances d'août sont très encourageantes et confirment les bonnes tendances de l'hôtellerie française, qui devraient se confirmer sur l'automne, grâce au soutien de la clientèle business, porté par plusieurs grands évènements (salon de l'auto notamment), affirme le broker. Il s'agit d'un read-across positif pour Accor, principal groupe hôtelier de sa couverture exposé à l'hôtellerie française (environ 20% de son EBIT), qui dispose d'une exposition domestique importante (66% à l'échelle du groupe).

A 'surperformer' sur la valeur, le courtier pense que le groupe devrait rassurer sur l'opérationnel lors des prochaines publications grâce à la poursuite du rebond hôtelier mais également aux effets du plan d'économies de coûts RESET attendus au second semestre. L'objectif est ajusté de 31 à 30 euros la suite de l'ajustement de ses estimations 2022/2023.