Accor : très belle fin de semaine

(Boursier.com) — Accor termine très bien cette semaine avec un titre qui bondit de 4% à 31,9 euros. Le flux acheteur sur le groupe hôtelier est à relier à une note de Stifel qui a rehaussé à 'conserver' son conseil sur la valeur avec un objectif remonté de 20 à 32 euros. La société a affiché un solide ensemble de résultats et la conférence téléphonique suivante a été convaincante. Même si l'analyste pense que le levier d'exploitation aurait pu être meilleur l'an dernier, il devrait s'améliorer à l'avenir. Avec la meilleure dynamique du RevPAR, cela pousse ses estimations au-dessus du consensus. Le rapport rendement/risque semble désormais plus attractif, et le courtier voit quelques catalyseurs supplémentaires, notamment l'option de retour aux actionnaires en cash. Ceux-ci sont contrebalancés par des préoccupations structurelles sur la stratégie/l'exécution et l'allocation du capital, ainsi qu'une valorisation relative tendue.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') continue lui d'être "tactiquement positif" sur Accor, voyant du potentiel sur la guidance de l'entreprise. L'annonce d'absence de rachat d'actions a été décevante au départ, bien qu'un rachat annuel de 5% "semble plausible" en raison de la forte génération de flux de trésorerie disponibles, souligne MS.