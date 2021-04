Accor : table sur un gros rebond de l'activité cet été

Crédit photo © Accor

(Boursier.com) — Accor évolue autour de l'équilibre au lendemain de son point trimestriel. Comme attendu, le groupe hôtelier a encore souffert en début d'année, crise oblige, affichant des revenus de 361 millions d'euros, en baisse de 48% en données comparables sur un an. Le consensus était positionné à 387 ME. Le RevPar a diminué de 64,3% en comparaison du premier trimestre 2019.

Comme en 2020, le groupe dit rester très attentif à la préservation de ses liquidités et à la réduction de ses dépenses. Il confirme la sensibilité de son excédent brut d'exploitation au point de RevPar légèrement inférieure à 18 millions d'euros, en baisse par rapport à 2019. Durant le premier trimestre, Accor a ouvert 56 hôtels correspondant à 7.100 chambres. A fin mars, le groupe dispose d'un parc hôtelier de 757.000 chambres dont 5.163 hôtels et d'un pipeline de 211.000 chambres pour 1.204 hôtels.

"Nos performances du premier trimestre sont sans surprise. Les tendances globales d'activité s'améliorent légèrement et l'accélération du rythme de déploiement de la vaccination permettent d'entrevoir un rebond particulièrement dynamique", a déclaré le PDG d'Accor, Sébastien Bazin. "Tous nos efforts sont aujourd'hui concentrés sur la reprise forte de l'activité attendue cet été".

Citi affirme que la société reste optimiste pour la deuxième partie de l'année malgré un revenu "faible" au premier trimestre, compte tenu des taux de vaccination en cours et des preuves de la demande refoulée lorsque les restrictions sont levées, comme en Australie et à Dubaï....

Malgré un contexte sanitaire qui reste très difficile à court terme, Accor devrait continuer de bénéficier du newsflow lié au vaccin et de la réouverture attendue des frontières autour de la période estivale, avec la levée progressive des restrictions et la mise en place d'ici à fin juin du certificat sanitaire en Europe continentale, explique pour sa part Oddo BHF. L'analyste maintient ainsi son avis 'surperformance' sur Accor, qui, outre son exposition géographique qui bénéficiera courant 2021 de la reprise des voyages attendue en Europe, puis à l'international, dispose de fondamentaux solides dont un bilan sain (3,6 MdsE de liquidités) et un plan d'économies de coûts qui vise à accélérer le redressement des marges. L'objectif est ajusté de 38 à 37 euros.