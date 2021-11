Accor : succès de l'opération de 'Liability Management'

(Boursier.com) — Accor annonce le succès de son offre et le rachat partiel de deux obligations, une souche obligataire à maturité 2023 et une souche obligataire à maturité 2024, pour un montant cumulé de 448 millions d'euros.

Cette transaction parachève l'opération de "Liability Management" initiée avec le placement réussi, le 18 novembre dernier, d'une émission obligataire "Sustainability-Linked Bond" indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe pour un montant de 700 millions d'euros (maturité de 7 ans, coupon de 2.375%).

Le rachat des souches obligataires se décompose comme suit :

- 205 ME sur la souche de 500 ME portant intérêt au taux de 3,625% à échéance le 17 septembre 2023 (ISIN : FR0012949949) ;

- 243 ME sur la souche de 600 ME portant intérêt au taux de 2,50% à échéance le 25 janvier 2024 (ISIN : FR0013233384).

L'ensemble de ces opérations permet au Groupe d'étendre la maturité moyenne de sa dette de plus d'une année, à des conditions de coût inchangées.