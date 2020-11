Accor sous pression avec les OCEANEs

Accor sous pression avec les OCEANEs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accor abandonne 3,5% pour débuter la journée, alors que le groupe hôtelier lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027 pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros.

Accor a donc annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. Le produit net sera affecté aux besoins généraux, y compris, mais sans s'y limiter, au refinancement de l'échéance obligataire arrivant à échéance en février 2021, dont 550 millions d'euros restent en circulation. Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la Date d'Emission à un taux annuel compris entre 0,70% et 1,20% payable annuellement à terme échu le 7 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 7 décembre 2021. La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 60% et 65% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Accor sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. La fixation des modalités définitives des Obligations est prévue aujourd'hui et le règlement-livraison est prévu le 7 décembre 2020.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 7 décembre 2027 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société et au gré des porteurs, sous réserve de certaines conditions.

En particulier, les Obligations pourront être remboursées en totalité par remboursement au pair majoré des intérêts courus de manière anticipée à l'initiative de la Société, à tout moment, à compter du 28 décembre 2025 et jusqu'à la Date de Maturité, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires (sans pouvoir excéder 60 jours calendaires), si la moyenne arithmétique, calculée sur une période de 20 jours de bourse consécutifs choisis par la Société parmi les 40 jours de bourse consécutifs qui précèdent la publication de l'avis de remboursement anticipé, des produits des cours moyens pondérés de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris chaque jour de bourse de la période considérée et du ratio de conversion/échange en vigueur ce même jour de bourse excède 140% de la valeur nominale des Obligations.

En cas de changement de contrôle ou dans l'hypothèse où les Actions de la Société ne seraient plus admises aux négociations sur un marché réglementé (Delisting), chaque porteur pourra demander avant la Date de Maturité le remboursement anticipé de ses Obligations à leur valeur nominale majorée des intérêts courus non encore payés.

Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Access (marché non-réglementé d'Euronext à Paris) sera effectuée. L'admission aux négociations des Obligations est prévue dans le mois suivant la Date d'Émission.

L'Émission est dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale agissant en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés et Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A. et Crédit Industriel et Commercial S.A. en tant que Teneurs de Livre Associés.