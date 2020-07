Accor : sous pression

(Boursier.com) — Accor est chahuté à la mi-journée avec un titre qui cède plus de 4% à 23,2 euros, en queue de CAC40. Le Credit Suisse a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'sous-performer' et un objectif de 21 euros. Le broker explique préférer les acteurs davantage exposés au segment grand public plutôt qu'au haut de gamme et au luxe, car ils devraient se rétablir plus tôt après la pandémie, avec des revenus plus prévisibles.

Oddo BHF a par ailleurs réduit son cours cible de 33,5 à 31 euros tout en restant à l''achat' alors que le groupe hôtelier présentera un plan de réorganisation le 4 août, lors de la présentation de ses comptes intermédiaires. Sébastien Bazin, PDG d'Accor, a fait cette annonce lors de l'assemblée générale de la société mardi.