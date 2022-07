Accor : simplifie son organisation en capitalisant sur ses segments les plus porteurs de l'hôtellerie

(Boursier.com) — Accor fait évoluer son organisation afin de tirer parti de la transformation opérée ces dernières années, conforter ses positions de leadership, concentrer ses forces, renforcer ses savoir-faire, accélérer sa croissance et continuer à améliorer sa rentabilité. Accor s'appuiera ainsi sur deux divisions aux expertises distinctes et différenciées avec l'ambition de renforcer encore l'excellence de chacune de ces lignes de métier, d'en améliorer les performances opérationnelles et financières, d'offrir à ses propriétaires et ses clients des produits et des services toujours plus pertinents et d'attirer les meilleurs talents.

A compter du 1er octobre 2022, l'organisation du Groupe sera structurée autour de deux divisions dédiées...

D'une part, 'Economy, Midscale & Premium Division' est le pôle qui regroupera notamment les marques ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman, soit 4.816 hôtels dans le monde et 948 nouveaux établissements en développement. Ce pôle détiendra des positions de leadership en Europe, en Amérique Latine, en Asie Pacifique et au Moyen-Orient et sera organisé autour de quatre sièges régionaux, basés à Paris, Sao Paulo, Singapour et Shangaï. Il concentrera sa stratégie sur l'accélération de son développement en particulier au travers de la franchise, le rajeunissement de ses marques et l'industrialisation de son modèle opérationnel.

D'autre part, 'Luxury & Lifestyle Division' est le pôle rassemblant la collection des marques de luxe du Groupe ainsi que Ennismore, l'entité lifestyle du Groupe soit 488 hôtels dans le monde et 266 nouveaux établissements en développement. Ce pôle dédié au Luxe et Lifestyle sera organisé par marque, autour de 4 piliers : Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & MGallery et Ennismore. Ce pôle s'attachera à renforcer l'identité de ses marques emblématiques, investir dans les meilleurs talents, sélectionner les meilleurs emplacements et offrir des expériences uniques et innovantes.

Au travers de ces deux lignes de métier dotées de stratégies et de trajectoires de croissance clairement identifiées et adaptées aux attentes des clients et de propriétaires, Accor offrira à ses partenaires et investisseurs un modèle clair et lisible dans chacune de ses lignes de métier, facteur de création de valeur et d'accélération du développement de ses marques et de ses segments.

Ce projet d'organisation est soumis aux instances représentatives du personnel du Groupe.

Afin d'accompagner la mise en place et d'assurer le déploiement de cette nouvelle organisation, le Conseil d'Administration de Accor a confirmé sa confiance dans la gouvernance du Groupe et a unanimement décidé de proposer le renouvellement du mandat de Sébastien Bazin, actuel Président directeur général du Groupe à la prochaine Assemblée générale annuelle du Groupe, statuant sur les comptes de l'exercice 2022.