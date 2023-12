Accor signe une nouvelle ligne de crédit bancaire de 1 MdE

(Boursier.com) — Accor a conclu un accord avec un consortium de 13 banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 1 milliard d'euros.

Cette nouvelle ligne de crédit à 5 ans est assortie de deux options d'extension d'un an, exerçables en 2024 et 2025, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,2 MdE conclue en juin 2018.

Le calcul de la marge repose en partie sur 3 critères de performance du Groupe en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), à savoir :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein des Scope 1 & 2, en ligne avec l'engagement du Groupe à réduire son empreinte carbone conformément à l'Accord de Paris ;

- la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

- la promotion de la diversité de genre.

Cette opération permet de renforcer et allonger la maturité moyenne de la liquidité de Accor. L'absence de covenant financier (associée à la conservation du statut Investment Grade) démontre la confiance des banques partenaires dans les perspectives du Groupe.