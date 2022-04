Accor : signature d'un contrat de franchise à long terme avec Funyard Hotels & Resorts

(Boursier.com) — Accor , en association avec Ennismore, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de franchise à long terme sans précédent avec Funyard Hotels & Resorts, entité chargée des partenariats au sein du groupe Country Garden. En collaboration avec Funyard, l'un des principaux promoteurs hôteliers et immobiliers chinois, Accor et Ennismore feront découvrir la marque lifestyle JO&JOE à la Chine continentale après s'être engagés à ouvrir un minimum de 1.300 hôtels JO&JOE, pour un total de plus de 100.000 chambres.

Funyard devient ainsi le partenaire stratégique exclusif de la marque JO&JOE dans cette région.