Accor : secoué après le couvre-feu

Accor : secoué après le couvre-feu









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le rouge pour la sixième séance consécutive, Accor trébuche de 6,7% à 22,4 euros en début de journée à Paris, secoué après l'annonce de nouvelles mesures de restriction en France pour faire face à la pandémie de Covid-19. Un repli qui porte la chute du titre depuis le premier janvier à près de 45%. Emmanuel Macron a annoncé hier soir la mise en place d'un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit autres métropoles (entre 21H et 6H) qui entrera en vigueur samedi pour au moins quatre semaines. De quoi mettre un peu plus à mal l'activité touristique à Paris et dans les villes concernées.