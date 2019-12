Accor : Sébastien Bazin devrait être reconduit dans ses fonctions

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration du Groupe Accor, réuni le 12 décembre, a décidé, à l'unanimité et sur recommandation du Comité des Nominations, Rémunérations & RSE, de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2020, le renouvellement du mandat de son Président-directeur général, Sébastien Bazin, pour une durée de 3 ans.