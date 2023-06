Accor s'associe à la start-up Alltheway

(Boursier.com) — Afin de toujours mieux répondre aux besoins des voyageurs et façonner l'hospitalité de demain, Accor soutient la démarche initiée par Alltheway qui souhaite simplifier les déplacements des voyageurs en ôtant le bagage des trajets centre-ville/aéroports. A travers cette innovation technologique, Accor entend participer à renforcer l'offre de service auprès de ses clients ainsi que l'intermodalité.

Alltheway propose une solution innovante sur le marché : des kiosques accessibles permettent d'enregistrer les bagages dans 8 hubs parisiens et à l'aéroport ParisCharles de Gaulle.

Accessible dès le 5 juin prochain entre l'aéroport Paris Charles de Gaulle et dans quatre hôtels Accor Parisiens (Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Pullman Paris Montparnasse, Novotel Paris Est et Pullman Paris Centre Bercy) et dans quatre pôles événementiels ViParis (Parc des Expositions Villepinte, le Bourget, Paris Expo Porte de Versailles et Palais des Congrès). En plus d'un système de sécurité unique validé par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile), le voyageur pourra tout au long du trajet suivre l'acheminement de ses valises en temps réel depuis son application Alltheway.