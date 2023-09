Accor : Rubyrock Capital s'allège

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 septembre à l'AMF, la société Rubyrock Capital Co, contrôlée au plus haut niveau par la société JinJiang International Holdings Co Limited, a déclaré avoir franchi en baisse, le 14 septembre, les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de Accor. Elle détient 26.332.156 actions Accor représentant 50.170.480 droits de vote, soit 9,94% du capital et 14,92% des droits de vote de du groupe hôtelier.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Accor sur le marché.

Rappelons que l'action Accor est actuellement sur un cours de 34,47 euros, en hausse de quelque 45% depuis le 1er janvier.