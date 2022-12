Accor : rouge vif

(Boursier.com) — En dernière position du SBF120, Accor met fin à quatre séances de progression en ce début de semaine avec une action qui abandonne plus de 4% à 25 euros. Le groupe hôtelier tangue après que Jefferies eut dégradé le dossier à 'sous-performance' en ciblant 21 euros. L'analyste adopte globalement une position prudente sur le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement à l'approche de 2023. Son scénario de base est celui d'une profonde récession au second semestre 2023, mais les actions reflètent déjà, dans une certaine mesure, certaines révisions à la baisse des bénéfices. Accor fait lui face à un "risque d'exécution incrémentiel" lié à une réorganisation structurelle et à une croissance susceptible de "rester destructrice de valeur" dans un avenir proche...

La Deutsche Bank se montre plus optimiste, rehaussant son cours cible de 28,5 à 30,5 euros et réitérant son opinion 'achat'. La banque évoque une tendance opérationnelle très solide, et met en avant la croissance plus forte du RevPAR enregistrée au cours des dernières semaines, le niveau très solide des réservations pour les prochains mois et l'acquisition de la participation restante de 52% dans Paris Society.