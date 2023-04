Accor révise en hausse ses perspectives de REVPAR pour 2023

(Boursier.com) — Accor publie un Chiffre d'affaires du T1 2023 de 1.139 millions d'euros, en hausse de 54% en données comparables.

Au cours du premier trimestre 2023, le RevPAR du Groupe a poursuivi sa reprise séquentielle pour afficher une croissance +57% par rapport au premier trimestre 2022 (soit +19% par rapport au premier trimestre 2019).

Sur la base des niveaux d'activité affichés au premier trimestre et sur la base des prises de réservations pour les mois à venir, le RevPAR du Groupe pour l'exercice 2023, par rapport à 2022, est désormais attendu en hausse à deux chiffres contre entre +5% et +9% auparavant.

Dans le cadre de sa réorganisation, Accor tiendra une Journée Investisseurs le 27 juin afin de donner davantage de détails sur la stratégie de chacune de ses deux nouvelles divisions et les perspectives attendues.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : "Au premier trimestre 2023, Accor a connu une nouvelle accélération de la croissance de son activité dans toutes les régions et pour ses deux divisions, Premium, Milieu de Gamme et Économique d'une part et Luxe & Lifestyle d'autre part. Ces excellentes performances sont en particulier tirées par le fort rebond de l'Asie, un bon niveau de prix et des taux d'occupation qui progressent. Elles reflètent l'attractivité de nos marques, la mobilisation de nos équipes et un désir toujours plus grand de voyages et d'évasion chez nos clients. Grâce à ce très bon début d'année, nous relevons nos objectifs pour 2023 où le Groupe devrait connaître une croissance à deux chiffres de son RevPAR par rapport à 2022."