Accor : restructuration financière en vue chez AccorInvest

(Boursier.com) — La situation serait de plus en plus tendue chez AccorInvest, la filiale immobilière d'Accor. Plombé par la crise liée à la pandémie de coronavirus, et pénalisé par une dette de plus de 4 milliards d'euros, le groupe "a sollicité auprès de ses quelque 19 banques françaises et étrangères l'ouverture d'un mandat ad hoc afin de trouver une voie de sortie à son problème de financement à long terme", affirme le quotidien 'Les Echos'. Accor, qui détient 30% d'AccorInvest, pourrait être amené à participer à une éventuelle recapitalisation, précise le journal financier, alors qu'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de l'ordre de 450 millions d'euros serait également envisagé.

Présent dans 31 pays avec 904 hôtels managés par Accor, AccorInvest est, depuis 2018, détenu à hauteur de 70% par des investisseurs long terme, notamment des fonds souverains et des investisseurs institutionnels.