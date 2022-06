Accor reste en Russie

(Boursier.com) — Accor a indiqué ce jour demeurer en Russie, le groupe y détenant 60 hôtels et y employant 4.000 salariés, indique l'agence Reuters. Le groupe considère par ailleurs qu'il faut faire la distinction entre le Kremlin et la population russe, et ajoute qu'il ne gagne pas d'argent en Russie.

Le titre pointe en baisse de 3,3% ce matin à 27,3 euros environ. Après le lancement d'Ennismore, une nouvelle joint-venture entre Accor (qui détient une participation majoritaire) et Sharan Pasricha en octobre 2021, en tant que leader mondial de l'hôtellerie lifestyle, le groupe a annoncé son entrée en négociations exclusives pour céder une participation de 10,8% dans Ennismore à un consortium qatari pour un montant total de 185 millions d'euros, incluant 20 millions d'euros de financement conforme à la Charia apportés par Qatar First Bank LLC (Public) au véhicule d'investissement du consortium qatari.

L'opération envisagée reflète la stratégie de simplification continue de Accor, qui regroupe ses activités lifestyle et loisirs au sein d'une seule et unique entité dédiée. Ennismore se développera sur le segment lifestyle et loisirs avec l'ajout des participations de Accor dans Rixos, la marque "All-inclusive", et Paris Society, un portefeuille de restaurants et de lieux de divertissement haut de gamme.