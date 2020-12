Accor renforce son leadership dans les résidences, les locations privées et les hôtels de long séjour

Accor renforce son leadership dans les résidences, les locations privées et les hôtels de long séjour









(Boursier.com) — Accor annonce le lancement du site "Apartments & Villas", totalement dédié à la location de résidences privées et aux séjours hôteliers de longue durée, offre la possibilité de se sentir chez soi partout dans le monde.

Ce site internet propose plus de 50.000 appartements, villas et chalets, sélectionnés parmi les 15 enseignes Accor proposant des séjours de longue durée (notamment Adagio, Mantra ou Hyde Living), ainsi que parmi le portefeuille de résidences privées du groupe, détenues par des particuliers et fréquemment intégrées aux offres de location avec services (résidences Raffles, résidences Banyan Tree, résidences Delano, résidences Fairmont, résidences SLS, etc.), ou encore des locations privées tout à fait uniques (onefinestay), dans plus de 350 destinations.