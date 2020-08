Accor : remise en perspective

(Boursier.com) — Accor remonte encore de 1,8% à 23,50 euros, alors que la dernière publication intermédiaire du groupe a été marquée par un déficit de 1,52 milliard d'euros sur les 6 premiers mois de l'année, contre un profit de 141 ME un an auparavant pour un chiffre d'affaires réduit quasiment de moitié, à 917 millions d'euros (-48,8% à périmètre et change constants). L'excédent brut d'exploitation est ressorti dans le rouge à hauteur de -227 ME.

Le RevPAR a affiché une baisse globale de 59,3%, incluant un très fort repli de 88,2% sur le second trimestre. Ce même indicateur est ressorti en baisse de 90,6% en Europe au cours des trois mois clos fin juin, témoignant de la brutalité de la crise subie par le secteur du tourisme.

Dans le contexte actuel, le groupe se dit incapable de fournir la moindre perspective d'Ebitda pour 2020, un constat qui tranche avec les résultats record qu'il visait il y a tout juste un an.

L'apparition de l'épidémie a conduit le numéro un européen de l'hôtellerie à annoncer des mesures d'économie en se fixant un objectif de 200 ME par rapport à sa base de coûts de 1,2 milliard d'euros en 2019. Les 2/3 de ces économies devraient être atteintes à fin 2021 et 100% à fin 2022... Accor indique que ce plan inclut "une simplification et un alignement des structures opérationnelles à travers les différentes régions" et "une automatisation des tâches basées sur des processus qui peuvent être répétés". "Ces initiatives vont concerner environ 1.000 personnes sur les 18.000 qui occupent des fonctions au niveau des sièges", a déclaré Sébastien Bazin aux 'Echos'.

Parmi les dernières notes de brokers, Morgan Stanley a ramené sa cible de 32 à 29 euros en restant à 'pondération en ligne' et la Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours de 30,4 à 30 euros, tout en étant à l''achat'.

Jefferies a souligné une activité plus faible qu'anticipé sur le premier semestre, mais l'analyste estime que la reprise pour les exercices 2022 et 2023 reste "sur la bonne voie"... Le nouveau plan d'économie de 200 ME permettra d'avoir de la marge pour l'année fiscale 2021. Avec 81% des hôtels ouverts, Accor voit des signes de reprise dans toutes les régions après le creux du deuxième trimestre. Enfin, le courtier rappelle que le bilan reste 'robuste' et le titre "sous-valorisé"...