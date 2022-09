Accor relève son objectif d'EBE et cède son siège social

(Boursier.com) — Le Groupe Accor prévoit, pour son activité de Services aux Propriétaires qui comprend notamment les ventes, le marketing, la distribution et la fidélisation, de revenir à un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) à l'équilibre au 2e semestre 2022.

Forte reprise d'activité

Ce retour à l'équilibre reflète la bonne résilience du Groupe. Il s'explique notamment par la forte reprise de l'activité au cours de l'été et est le résultat des investissements marketing et ventes réalisés au premier semestre 2022. L'impact positif de ces investissements, le maintien d'une stricte discipline sur la base de coûts et le fort dynamisme de l'activité permettent au Groupe de relever son objectif d'EBE pour l'exercice 2022, initialement annoncé supérieur à 550 millions d'euros et désormais attendu entre 610 et 640 ME.

Cession de 465 ME

Le groupe Accor annonce aussi être entré en négociations exclusives avec le Groupe Valesco (The Valesco Group) afin de céder l'immeuble de son siège social à Paris, la Tour Sequana, pour un montant de 465 ME. Cette cession est assortie d'un 'sale and leaseback' de 12 ans.

L'opération, soumise aux due diligences habituelles, devrait être conclue d'ici la fin de l'année. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie 'asset-light' du Groupe qui vise notamment à simplifier la structure du bilan de Accor.