Accor refinance sa dette hybride

(Boursier.com) — Accor SA annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en Euros remboursables à partir de l'année 5,5, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant attendu de 500 millions d'euros, avec une première date de remboursement au gré de la société en avril 2029 ("Nouvelles Obligations Hybrides").

En même temps, Accor lance une offre de rachat "any and all" sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de janvier 2024, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant de 500 ME, émises le 31 janvier 2019 (ISIN : FR0013399177, les "Obligations Hybrides Existantes", dont 500 ME restent actuellement en circulation), admises aux négociations sur Euronext Paris.

Le prix offert du tender sur les Obligations Hybrides Existantes sera de 100% du montant en principal des Obligations Hybrides Existantes acceptées pour le rachat.

L'intention du groupe hôtelier est de maintenir le montant total en circulation de ses obligations hybrides au niveau actuel. La société reste engagée à maintenir du capital hybride comme composante permanente de sa structure de capital.

Les Nouvelles Obligations Hybrides seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les agences de notation devraient accorder une notation de 'BB' / 'BB' (S&P / Fitch) et une qualification par les agences d'un traitement intermédiaire de cet instrument de 50% en fonds propres.

L'offre de rachat commencera le 2 octobre et expirera à 17:00 (Heure de Paris) le 9 octobre. Il est prévu que l'opération se dénoue le 12 octobre. Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés le 10 octobre (sous réserve de toute extension, tout retrait, toute annulation ou tout amendement de l'offre de rachat).