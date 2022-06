Accor : recule malgré une opération perçue comme plutôt positive dans le 'lifestyle'

(Boursier.com) — Accor cède 1% à 28 euros au lendemain de l'annonce de la cession d'une participation de 10,8% dans Ennismore à un consortium qatari, pour un montant total de 185 millions d'euros. Cette joint-venture entre Accor (qui détient une participation majoritaire) et Sharan Pasricha a été lancée en octobre 2021, en tant que leader mondial de l'hôtellerie lifestyle.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') se dit surpris qu'Accor cède une participation alors qu'Ennismore semble être son activité "la plus performante". La valorisation retenue pour Ennismore, soit 2 milliards d'euros, est en revanche perçue comme "étonnamment élevée". Chez Citi ('achat'), on considère la transaction comme "positive" même si les actionnaires attendent des détails supplémentaires avant d'en tirer des conclusions. Il souligne que l'accord implique un multiple VE/Ebitda de 18 contre 12,6 pour le groupe Accor.

Cette transaction a un sens stratégique aux yeux d'Oddo BHF et souligne que le groupe est actuellement sous-évalué. En effet, elle simplifie l'organisation d'Accor tout en démontrant la valeur intrinsèque de ce segment Lifestyle (développement plus rapide et RevPAR nettement supérieur aux niveaux de 2019). Au niveau du BPA, l'opération est légèrement relutive (entrée de cash et un peu moins de minoritaires). La clôture de l'opération est prévue au second semestre de cette année. L'analyste maintient logiquement sa position positive sur Accor ('surperformer' et cible de 36 euros).