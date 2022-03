Accor réaffirme sa stratégie de développement international avec de nombreuses signatures et ouvertures

(Boursier.com) — Le groupe Accor revient sur ses activités de développement en 2021 et dévoile ses perspectives de croissance pour l'année 2022 et au-delà. Ainsi, le Groupe a ouvert sur l'année un impressionnant total de 288 hôtels et resorts, pour 41.000 chambres. Des chiffres qui portent le réseau mondial de Accor, ouvert et en exploitation, à plus de 5.300 hôtels et 778.000 chambres, ainsi que plus de 1.200 établissements et 214.000 chambres supplémentaires en projet.

Les équipes de développement international et de design & technical services ont permis au Groupe d'atteindre un taux de croissance net de 3% en 2021, enregistrant plus d'ouvertures et de signatures que tout autre concurrent sur ses principaux marchés historiques.

En 2021, la performance a été particulièrement solide en Europe, en Chine et au Moyen-Orient. L'Europe a représenté le marché no1 pour Accor, avec 153 nouveaux hôtels signés, soit une croissance de 20% par rapport à 2020. La Chine a occupé la deuxième place en termes de signatures, affichant le pourcentage de croissance le plus élevé (+39% par rapport à 2020), tandis que la région Inde, Moyen-Orient, Afrique et Turquie (IMEAT) a renforcé ses positions stratégiques sur l'année. En valeur, cette région est désormais le premier moteur de croissance du Groupe. À noter que plus de 40% des projets de développement dans le monde portent sur la rénovation d'adresses existantes, plutôt que sur de nouvelles constructions, conformément aux engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pris par Accor.

"En 2021, nous avons poursuivi le renforcement de notre leadership dans les régions où nous dominons historiquement la concurrence, tout en créant une forte dynamique sur les marchés clés que sont l'Amérique du Nord et la Chine", déclare Agnès Roquefort, Directrice générale en charge du développement, Accor. "Nous prévoyons un rythme de croissance encore plus élevé cette année et nous félicitons d'avoir recommencé à signer de nouveaux hôtels, au rythme d'un par jour. Notre reconnaissance va à nos équipes de développement à travers le monde, qui accomplissent un travail fantastique pour faire avancer les projets, dépasser les objectifs fixés et ouvrir de nouvelles portes, et ce malgré les défis permanents de la chaîne d'approvisionnement, les tensions géopolitiques, les réglementations de plus en plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité, et les différentiels de reprise post-pandémique."