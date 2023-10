Accor : progresse avec les rachats d'actions

(Boursier.com) — Dans un marché qui (re)pique du nez à l'ouverture, Accor s'adjuge 1,4% à 32 euros. L'annonce par le groupe hôtelier d'un plan de rachat d'actions de 400 millions d'euros est un signe encourageant de la part de la firme, tant en termes de croissance des bénéfices que de preuve d'une allocation disciplinée du capital, selon Morgan Stanley. Le programme est conforme au plan du CMD visant à restituer 3 milliards d'euros aux actionnaires d'ici 2027, répartis à parts égales entre rachats et dividendes, souligne la banque, à 'surpondérer' sur la valeur.

Bernstein ('surperformer') affirme que la direction avait minimisé les attentes selon lesquelles un rachat de titres serait annoncé cette année, la présentation est donc un catalyseur positif. Accor "saute" toutes les autres valeurs du secteur du voyage couvertes et devient l'acteur retournant le plus de liquidités par rapport à sa capitalisation boursière. Jefferies ('sous-performer') explique enfin que le rachat était le lancement le plus attendu dans le secteur et surprend positivement tant par son ampleur que par sa rapidité. Il est un signe de confiance de la direction dans l'environnement macroéconomique et les perspectives de voyages au cours des six prochains mois.