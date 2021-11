Accor présente Emblems Collection

(Boursier.com) — Accor , un leader mondial de l'hospitalité, disposant de l'un des écosystèmes les plus diversifiés et les mieux intégrés de son secteur, présente Emblems Collection, portefeuille international d'hôtels de charme et de resorts haut de gamme. Sa première adresse phare sera le Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection, dans la province chinoise de Guizhou, dont l'ouverture est prévue pour décembre 2022. Cette nouvelle enseigne de luxe est appelée à réunir 60 établissements à travers le monde d'ici 2030...